Possession de 85% d’un bloc pétrolier au Sénégal: Moustapha Niasse dément et s’explique

Le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Moustapha Niasse, a apporté un démenti sur l’attribution de 85% d’un bloc pétrolier du Dôme Flore, en Casamance et au large de la Guinée Bissau, par l’intermédiaire d’une société dénommée Oryx Petrolium, dans une note lundi.



« Depuis hier, dimanche 9 juin 2019, des bricoleurs de la désinformation ont eu recours à une voix en porte-à-faux avec nos valeurs, pour tenter de faire croire que je « possède » 85% d’un bloc pétrolier du Dôme Flore, en Casamance et au large de la Guinée Bissau, par l’intermédiaire d’une société dénommée Oryx Petrolium. Il y a lieu de préciser ce qui suit », dit-il.



Premièrement, Niasse explique que la société Oryx Petrolium, a été créée en 2010, d’après ses investigations immédiatement entreprises, après cette annonce pour le moins saugrenue. Il ne fait pas partie des actionnaires de cette Société et ignorait, jusqu’à hier, son existence.

« Je dois rappeler que depuis juillet 2012, après mon élection à la Présidence de l’Assemblée nationale, et conformément à la loi, -par acte notarié-, je n’exerce aucune fonction d’administrateur ou de dirigeant d’une société privée, ni au Sénégal, ni à l’Etranger » soutient Niasse.



Il a précisé qu’une personne physique ou une personne morale « ne peut posséder un bloc pétrolier, ni partiellement, ni totalement. Aucun bloc pétrolier, faisant l’objet d’une attribution de concession de recherches ne peut guère être soumis à des transactions de nature patrimoniale. Les gisements de pétrole ou de gaz relèvent de l’autorité exclusive des Etats, qui exercent leur souveraineté sur l’espace concerné, délimité par une longitude et une latitude données ».



« En conséquence de quoi, ce qui a été publié, pour m’attribuer 85% d’un bloc pétrolier au Sénégal, est une contre-vérité manifeste, où l’ignorance se bouscule avec la volonté de nuire. Oui, lorsque j’ai quitté le Gouvernement en 1984, je me suis investi entièrement dans le secteur privé, et dans la transparence permanente. J’y ai réussi, par la grâce de Dieu », clarifie le président.