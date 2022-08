Possible ralliement au pouvoir : Thierno Alassane Sall répond

A la question de savoir s'il va rester "non-inscrit" ou rejoindre une coalition, il répond : «Pour l’instant je fais partie de la coalition AAR Sénégal et on ne s'est pas encore prononcé. J’ai aussi mon propre avis. Nous on est résolument du coté de l’opposition, moi en particulier. Nous ne sommes pas des vendus».

Pour Thierno Alassane Sall, malgré ses difficultés liées à la politique, il est resté fidèle à sa position. « Quand j’ai quitté le président Sall, je l’ai fait pour des principes et jamais je ne vais retourner travailler avec lui, il faut que les choses soient claires », argue t-il au micro de Sud Fm.

Tête de liste de Aar Sénégal, Thierno Alassane Sall a réagi, à la publication des résultats provisoires des élections législatives. Désormais député à l'hémicycle, il se dit "surpris" par les résultats de sa coalition, vu les profils de leur formation et leur programme.