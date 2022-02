Potou: un saisonnier pique une crise cardiaque et chute mortellement dans un bassin rempli d’eau

Les habitants du village de Potou, dans la commune de Léona (département de Louga), ont passé, un après-midi macabre dimanche dernier. En effet, un jeune saisonnier connu sous le nom de Bada Niang travaillant dans les périmètres maraîchers de Potou, est décédé dimanche dernier, aux envions de 20 heures. La victime a piquée une crise avant de chuter mortellement au fond d'un bassin rempli d'eau.



Selon les informations de « L'Observateur », la victime âgée d'une trentaine d'année a, après avoir suivi la première partie de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (Can), pris le chemin menant à son jardin dans le but d'arroser le reste des plants. Une fois sur les lieux, il a pris son arrosoir et faisait cap directement vers le basin pour y puiser l'eau afin d'arroser les plants. Ainsi, après avoir fait plusieurs allers et retours, le jeune a subitement piqué une crise. Malheureusement pour lui, sous l'effet du choc, il est tombé de tout son poids dans le bassin rempli d'eau. Un de ses collègues qui se trouvait dans son champ et qui n'a rien raté de la scène, s'est précipité pour essayer de le sauver.



Toutefois, c'était peine perdue, Bada Niang s’était déjà noyé. Informés, les éléments de la Brigade de gendarmerie de Potou, se sont rendus sur les lieux du drame. Le corps sans vie a été acheminé à la morgue de l'hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga où la mort par noyade a été confirmée par le médecin-légiste.



Sur ordre du Procureur, la dépouille de la victime a été remise, hier lundi, à ses parents pour les besoins de l'inhumation.