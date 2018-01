Pour Jean-Marie Le Pen, changer le nom du FN constituerait une «véritable trahison»

C'est l'un des points de débat du prochain congrès du FN, prévu en mars prochain: faut-il changer le nom de FN, pour accélérer sa refondation? Cette question faisait partie du questionnaire envoyé aux 51.000 adhérents à jour de cotisation. Marine Le Pen, elle, a déjà fait son choix: la présidente du FN, candidate à sa succession, a plaidé dimanche dans l'Orne en faveur de ce changement de nom. Une perspective qui irrite son père Jean-Marie Le Pen, cofondateur du FN en 1972, entrée en guerre ouverte depuis plusieurs années contre sa fille.



«L'abandon du nom Front National, en tout état de cause, serait plus qu'une faute, une véritable trahison des militants et des électeurs qui depuis 45 ans supportent le FN», a jugé sur Twitter Jean-Marie Le Pen.



«L'acharnement de Marine Le Pen à vouloir supprimer la présidence d'honneur (qu'il occupe et qui lui est contestée, NDLR) et le nom du Front National a un caractère pathologique», a-t-il poursuivi. «On peut légitimement douter des résultats de la consultation qui, selon les sources, sont majoritairement hostiles à ces changements», a-t-il encore écrit. Une référence aux révélations de RTL, la semaine dernière, selon lesquelles «80 % des adhérents», au terme du dépouillement de la moitié des réponses du questionnaire, auraient voté contre un changement de nom, information démentie par la direction du parti.



La question du changement de nom faisait aussi débat mercredi matin au sein du FN. Aura-t-il lieu? «Probablement. Je l'espère», a répondu mercredi matin Sébastien Chenu, interrogé sur BFMTV. «Dans notre organisation, notre mode de fonctionnement, il faut tout revoir», mais «les adhérents vont le décider», a-t-il tranché. Invité sur LCP, le député apparenté FN du Gard Gilbert Collard a, lui, exprimé son opposition au changement: «Je suis très paradoxal. J'ai été le premier à dire qu'il fallait changer de nom.



Et puis maintenant j'en arrive à me dire que ça ne servira strictement à rien», a-t-il dit. «Je pensais que changer de nom favoriserait le processus de dédiabolisation et puis je me rends compte que de toute manière, quel que soit notre nom, même si on s'appelait “la baie des anges”, on nous stigmatiserait», a-t-il expliqué.