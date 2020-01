Pour avoir refusé de lui chercher de l’eau, Moussa Cissé est tué par son cousin

Moussa Cissé a été tué par son cousin, Khalifa Ibrahima, à coup de gourdin pour avoir refusé de chercher de l’eau. Attrait à la barre du tribunal Correctionnel de Dakar, ce dernier risque 3 ans de prison ferme. Le délibéré est attendu le 16 janvier prochain.



Le journal « Les Echos » qui donne l’information dans son édition de ce vendredi 3 janvier 2020, revient sur les faits. En effet, Ibrahima et Moussa, tous deux issus de l’ethnie Haoussa du Niger, géraient ensemble une dibiterie au niveau de la Patte d’Oie, un quartier de Dakar. Le jour des faits, Ibrahima avait demandé à son cousin Moussa d’aller chercher de l’eau. Chose que ce dernier refusa. Il s'en est suivit une altercation au cours de laquelle Ibrahima lui a donné un coup de gourdin sur la tête.





Arrêté, puis inculpé pour meurtre, le mis en cause a été sauvé par le juge de la chambre Criminelle qui a requalifié les faits de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Devant la barre, le prévenu déclare : « On a travaillé ensemble dans la dibiterie de mon père. Ce jour-là, je lui ai demandé d’aller me chercher de l’eau. Il a refusé, on s’est battu et je l’ai poussé avant qu’il ne tombe sur le sol. C’est là que je lui ai lancé le bâton ».



Lors de leur prise de parole, ses avocats ont demandé la clémence à l’endroit de leur client. Le procureur quant à lui, a requis la peine de 3 ans ferme. Le délibéré attendu le 16 janvier prochain.