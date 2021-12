Pour avoir tué son fils, El Hadj Sangkou Camara condamné à 7 ans de prison

L’affaire du père accusé de meurtre sur son fils était inscrite hier lundi au tribunal de Grande instance de Tambacounda. Le mis en cause El Hadj Sangkou Camara a été condamné à sept ans de prison ferme en plus d’une amende de 50 mille F CFA. Ce, après avoir été disqualifié du délit de meurtre, le sieur Camara avait projeté son fils contre un mur. Pour la simple et seule raison que que « son fils pleurait beaucoup ».



Arrêté, il a fait face au juge du tribunal de Grande instance de Tambacounda, hier lundi. D’après le quotidien «L’Enquête », le juge l’a déclaré coupable pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner reprochés à l'accusé El Hadj Sangkou Camara.



Devant la barre de la Chambre criminelle, le prévenu a réitéré les propos, en soulignant qu'il n'avait pas l'intention de tuer son fils. Sur les raisons de son acte, il explique qu'étant victime d'un accident, il a une blessure au niveau de la jambe qui lui procure des douleurs insoutenables la nuit. S'y ajoute que cette nuit-là, l'enfant n'arrêtait pas de pleurer. Il avait réveillé sa maman pour qu'elle prenne soin de son enfant. Il ne pouvait pas dormir. C'est pourquoi, sous le coup de la colère, il s'est emporté et a commis l'irréparable.



Il a été condamné à sept ans d'emprisonnement ferme, en plus d’une amende de 50 000 F CFA. Âgé de 29 ans et maçon de son état, il va continuer son séjour carcéral à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Tambacounda.



C’est dans un excès de colère, suite aux pleurs de son fils âgé de 18 mois, qu’El Hadj Sangkou Camara avait projeté ce dernier contre le mur de sa chambre. L'enfant avait cogné une partie du lit avant de se retrouver inerte sur le sol. Le drame a eu lieu à Quinzambougou, dans la commune de Tambacounda, le 2 juin 2020.



Le parquetier a requis contre lui la réclusion criminelle à perpétuité. Le conseiller de la défense a soutenu que son client a agi sous l'effet de la colère et ne voulait pas tuer son fils. C'est ainsi qu'il a requis la disqualification des faits en coups mortels. Il a également sollicité des circonstances atténuantes et la clémence de la chambre.