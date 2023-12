Pour lutter contre les pouponnières hors loi Justine Laison plaide pour des "structures formelles et du personnel qualifié »

Justine Laison, secrétaire général de la CONAFE qui se désole du scandale de la pouponnière de Ndella Madior Diouf, estime que si ces nombreuses pouponnières ont vu le jour, c'est parce que la demande est là. Pour freiner l’émergence des nombreux centres d’accueil pour enfants qui pour la plupart exercent dans l’irrégularité avec des employés recrutés sans aucune qualification, Mame Laison estime qu’ « il va falloir que l’Etat met en place des structures formelles pour répondre à la demande et recruter des gens qualifiés surtout dans le domaine de la santé, pour qu’il puisse y avoir un suivi régulier et pourquoi pas une collaboration avec des structures de la santé pour la prise en charge de ces enfants ». Elle a tenu ces propos sur le plateau Midi Keng sur PresssAfriktvhd.



A noter que la CONAFE est une entité qui regroupe plus de100 organisations évoluant dans le suivi des recommandations liées aux droits des enfants

