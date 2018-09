Pour que l'oubli, second linceul des morts, ne t'enveloppe jamais Ndéné !!!

Le sourire aux lèvres, toujours le mot pour égayer nos assemblées de journalistes sur le terrain et dans les rédactions. Cette joie de vivre qu'il partageait avec tout le monde qui l'entourait sera enterrée ce samedi 1er septembre 2018 à Ndoffane.



On ne se remet jamais facilement d'un aussi brutal choc que l'annonce de ton décès, cher Ndéné. On ne fait que se plier à la volonté divine et vivre avec l'opinion que que LUI te voulait là-haut pour te combler de faveurs et de grâces.



Ici-bas, tu laisses vide et douleur. Ta famille, tes proches, tes confrères ne cessent de pleurer depuis que la terrible nouvelle est tombée. Que va-t-on dire à tes lecteurs qui attendront, en vain, ta signature sur la page Sport de Walf Quotidien ?



Ce samedi, 1er août, nous allons effectuer le plus sordide des devoirs. Mettre un ami, un frère, un fils, un confrère, un collègue... sous terre et lui tourner le dos. Mais sache que l'oubli, ce second linceul des morts, ne t'enveloppera jamais frère.



Adieu Ndéné Biteye !!!