Pour s'être acharnés à coups de machette, gourdin...sur leur victime, ils risquent les travaux forcés à perpétuité

Les faits pour lesquels les nommés Moussa Boye, Serigne Abo Maliana Fall et Babacar Dilène Diallo ont comparu, hier, à l’audience de la chambre criminelle du Tgi de Dakar remontent au 14 juin 2017. Ce jour-là, Gorgui Boye, Moussa Boye et Serigne Abo Maliana Fall avaient frappé à mort le nommé Babacar Ba. Raccompagnant une dame dans la nuit du 13 juin, Gorgui Boye et Serigne Abo Maliana Fall avaient croisé Babacar Fall qui était en état d’ébriété. Ils l’ont salué mais ce dernier, plutôt que de répondre à leurs salutations, leur a servi des insultes en s’attaquant avec un tesson de bouteille à Gorgui Boye.



Rentré chez lui, ce dernier est ressorti pour se lancer à la recherche de son agresseur sans le trouver. Le lendemain, la maman de Gorgui Boye a demandé à son frère Moussa d’aller voir ce qui se passait. Armé, Gorgui Boye, qui se disait atteint dans sa dignité, a frappé Babacar Ba à la tête avec un gourdin. Babacar Ba a sorti une machette et Moussa Boye lui a donné un coup de poing. Malmenée, la victime est tombée par terre avant d’être acheminée par son petit-frère à l’hôpital où il a succombé à ses blessures. Après l’annonce de la mort de Babacar Ba, Gorgui Boye a pris la fuite.



A en croire Serigne Abo Maliana Fall, ils ont tous frappé la victime. Moussa Boye lui a donné un coup de machette à la jambe. Selon les gendarmes, Serigne Abo Maliana Fall avait donné frappé la victime à la tête avec une pelle. Dans son réquisitoire, le procureur a soutenu que la victime a succombé aux violents coups que lui ont administrés les accusés. Il s’est dit convaincu que l’acharnement des accusés a occasionné la mort de Babacar Ba. Le certificat médical a fait état de traumatismes crâniens. « Ils avaient l’intention de lui ôter la vie…», a déclaré le maître des poursuites.



Le substitut du procureur a demandé le renvoi des fins de la poursuite de Babacar Dilène Diallo, déchargé par ses coaccusés qui ont tous déclaré qu’il n’était pas présent sur les lieux de la bagarre. Il a requis une peine de travaux forcés à perpétuité à l’encontre des autres accusés. Quant aux conseils de Babacar Dilène Diallo, ils ont plaidé le renvoi des fins de la poursuite de leur client. D’après Me Abdoulaye Tall, son client n’a participé à aucune chaine de violence.



Les conseils de Serigne Abo Maliana Fall et Moussa Boye ont demandé à la chambre de requalifier les faits en coups mortels sans intention de donner la mort. « L’association de malfaiteurs n’est pas établie à l’encontre des accusés », a soutenu Me Faye. La chambre criminelle a mis l’affaire en délibéré pour le 16 décembre prochain.



