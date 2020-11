Pour sa sécurité, Idrissa Seck se fait entouré de 4 éléments du GIGN

Quatre éléments du Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (Gign), habillés en costume, assurent désormais la sécurité du nouveau président du Conseil économique, social et environnemental (Cese).



Selon L’Observateur qui donne l’information, Idy a fait intégrer dans ce dispositif de sécurité, Cheikh Ndiaye et « tout doux », ses deux gardes corps personnels et compagnons de tous les jours.