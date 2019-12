Pour une dette de plus de 15 millions FCFA: l'apériste Lat Diop mis en demeure par la Banque Atlantique

Lat Diop, l’ancien directeur de la Coopération et des Finances générales du Budget qui avait un compte dans les livres de la Banque Atlantique est devenu persona no grata dans cette institution bancaire. Pour cause, le responsable de l’Alliance pour la République à Guédiawaye doit plus de quinze (15) millions FCFA à la banque qui lui a envoyé une mise en demeure pour rentrer dans ses fonds.



Selon le quotidien "Les Echos", le responsable apériste risque d’avoir maille à partir avec la justice. Au-delà du délai d'environ de dix (10) jours, l'institution bancaire pourrait user d'autres voies de recours pour renter dans ses fonds.