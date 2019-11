Pourquoi l'Égypte et l'Éthiopie se disputent le Nil?

"Nous avons un plan pour commencer à remplir la prochaine saison des pluies, et nous commencerons à produire de l'électricité avec deux turbines en décembre 2020 ", a déclaré le ministre éthiopien de l'Eau Seleshi Bekele en septembre.



Mais l'Egypte a proposé une période de 10 ans, ce qui signifie que le niveau du fleuve ne baissera pas de façon spectaculaire, surtout dans la phase initiale de remplissage du réservoir.



Les pourparlers à trois entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie au sujet de l'exploitation du barrage et du remplissage de son réservoir n'ont pas progressé en quatre ans - et maintenant les États-Unis essaient de faire de la médiation.



Pourquoi l'Egypte est-elle si bouleversée ?

L'Egypte dépend du Nil pour 85% de son eau. Il a historiquement affirmé qu'avoir un débit stable des eaux du Nil est une question de survie dans un pays où l'eau est rare.



Un traité de 1929 (et un traité subséquent en 1959) a donné à l'Égypte et au Soudan des droits sur presque toutes les eaux du Nil. Le document de l'époque coloniale donnait également à l'Égypte un droit de veto sur tout projet des pays en amont qui aurait une incidence sur sa part des eaux.



L'Éthiopie dit qu'elle ne devrait plus être liée par ce traité vieux de plusieurs décennies et a commencé à construire son barrage au début du printemps arabe en mars 2011 sans consulter l'Égypte.



Le président égyptien Abdul Fattah al-Sisi aurait déclaré en septembre que ce projet n'aurait jamais démarré si l'Égypte n'avait pas été distraite par les troubles politiques.



La principale préoccupation des Egyptiens est que si le débit d'eau baisse, cela pourrait affecter le lac Nasser, le réservoir plus en aval, derrière le barrage d'Assouan en Égypte, qui produit la majeure partie de l'électricité du pays.



Cela pourrait également impacter le transport sur le Nil en Egypte si le niveau de l'eau est trop bas, sans parler des moyens de subsistance des agriculteurs qui dépendent de l'eau pour l'irrigation.