Pourquoi le PSG a annulé la suspension de Lionel Messi

Suspendu deux semaines après avoir manqué un entraînement, Lionel Messi a finalement vu sa suspension être réduite pour une bonne raison.



L’incident est clos. Après plusieurs jours compliqués liées au départ de Lionel Messi en Arabie saoudite, au lendemain de la défaite contre Lorient, au Parc des Princes (3-1), l’attaquant argentin était sous le feu des critiques.



Son départ n’aurait pas plu en interne et le Paris Saint-Germain a alors été obligé de prendre une sanction à l’encontre de son numéro 30 : le suspendre de compétition pendant les deux prochaines semaines et ainsi le rendre indisponible pour le déplacement à Troyes (3-1) et la réception d’Ajaccio, le week-end prochain.



Cependant, Lionel Messi est sorti du silence depuis. Dans une vidéo partagée sur Instagram, le capitaine de la sélection argentine a souhaité «s’excuser auprès de mes coéquipiers et du club. Sincèrement, je pensais que nous aurions un jour de repos après le match, comme d’habitude. J’avais organisé ce voyage et je ne pouvais pas l’annuler. Je l’avais déjà annulé auparavant. Je m’excuse auprès de mes coéquipiers et j’attends ce que le club veut faire de moi».



Lionel Messi disponible contre Ajaccio



Alors que Lionel Messi était absent du groupe pour la rencontre à Troyes, gagnée par les Parisiens (3-1), via ses médias sociaux, le club de la capitale a annoncé que le numéro 30 était de retour à l’entraînement, ce lundi matin. De quoi laisser penser qu’il pourrait être disponible pour la réception d’Ajaccio, dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1.



Et selon les informations du Parisien, les excuses prononcées par l’ancien Barcelonais ont satisfait la direction parisienne, qui a décidé de réduire sa suspension.



L’attaquant argentin s’entraîne actuellement seul, étant donné que le reste de l’équipe est en repos après sa victoire dimanche soir. Lionel Messi devrait participer normalement à la prochaine séance collective prévue mardi au centre d’entraînement et sera apte pour la réception de l’AC Ajaccio, au Parc des Princes, pour le compte de la 35e journée de Ligue 1, rapporte Footmercato.



En interne, l’incident est donc réglé et cela pourrait rebattre les cartes pour l’avenir de La Pulga, en fin de contrat à l’issue de la saison.