Poursuites contre Aliou Sall: "On s’achemine vers un non-lieu et la restitution de la caution" (Me El Hadji Diouf)

Aliou Sall, frère de l’ancien président Macky Sall, et son épouse, Aissata Sall, ont été inculpés et placés sous contrôle judiciaire le 13 octobre 2025, après avoir cautionné 240 millions FCFA. Ils sont accusés de faits présumés de «blanchiment de capitaux, de corruption et de trafic d’influence» dans le cadre de l’acquisition d’un immeuble, sis aux Almadies (Dakar).



Dans la matinée du lundi 30 mars, les mis en cause ont été auditionnés au fond du dossier par le Pool Judicaire et Financier (PJF), durant «une heure et demie». Selon les révélations de L’Observateur, ils ont adopté une «posture de fermeté» et rejeté en bloc toutes les accusations.



«Aliou Sall a démonté pièce par pièce le rapport du Centif. Il a tout expliqué. On ne peut absolument rien lui reprocher. Tout s’est passé entre deux privés. Tout est normal, rien n’est régulier (…) Ce dossier n’est que du vent, vide, avec des accusations sans fondements», assure Me El Hadji Diouf.



Face aux PJF, l’ancien maire de Guédiawaye, Aliou Sall, a clairement signifié que qu’il n’a pas reçu de commission dans ce dossier épineux, précisant qu’il n’était plus le patron de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). En ce qui concerne son épouse, elle a gardé la même ligne de défense depuis le début de cette affaire. Aissata Sall a rappelé qu’elle ne bénéficiait que de 1% des parts de la société, précisant qu’elle n’avait pas de pouvoir de décision.



Pour ce qui est de la suite du dossier, Me El Hadji Diouf est catégorique. «On s’achemine vers un non-lieu. C’est évident, avec la restitution de la caution de 240 millions FCFA consignée. Notre client a montré qu’il n’a rien fait. Il est poursuivi de manière irrégulière et injustifiée», soutient-il.