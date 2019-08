Poursuites judiciaires: Le CDR dénonce le ciblage du "Procureur de Macky Sall"

Le Congrès de la Renaissance Démocratique (CDR), regroupant les opposants, Thierno Alassane Sall, Abdoul Mbaye, a dénoncé l’attitude du Procureur de Macky Sall, qui ne cible dans ses poursuites judiciaires que les citoyens engagés dans la lutte pour une gouvernance transparente des ressources naturelles, dans un communiqué.



« Comment en effet comprendre un Procureur, qui protège les délinquants affiliés au parti présidentiel qui peuvent se permettre d’insulter, de détourner les deniers publics, de vendanger les ressources naturelles, pétrolières et gazières du pays qui appartiennent au peuple sénégalais, mais si prompt à exiler et à emprisonner les opposants, rien que les opposants et seulement les opposants ? », s’interroge le CDR.



Le Congrès de la Renaissance Démocratique dit observer et aussi s’étonne, en prenant à témoins tous les Sénégalais ainsi que les étrangers vivant au Sénégal, que le Procureur de Macky Sall ne cible dans ses poursuites judiciaires que les citoyens engagés dans la lutte pour une gouvernance transparente des ressources naturelles, en particulier du pétrole et du gaz, à l’image de Guy Marius Sagna, de Adama Gaye ou encore du Premier Ministre Abdoul Mbaye.



Selon ces opposants, cette posture est une atteinte grave à l’Etat de droit, à la crédibilité de l’institution judiciaire et à l’image du Sénégal dans le monde. « Il aurait été pourtant logique et de bon sens que Aliou Sall, frère du Président de la République, son acolyte Frank Timis et Aly Ngouille Ndiaye, soient attraits devant les juridictions pour répondre des accusations gravissimes qui leur sont portées », estiment-ils.



En tout état de cause, le Congrès de la Renaissance Démocratique, convaincu de la nécessité de poursuivre la lutte pour la préservation des ressources naturelles, exige "le recouvrement des avoirs pétroliers et gaziers spoliés par Macky Sall, son frère Aliou Sall et leurs complices, en appelle à la mobilisation des patriotes pour le triomphe de la justice, la libération de tous les otages politiques dont Guy Marius Sagna, Khalifa Sall … injustement arrêtés et arbitrairement détenus".



Le CRD promet de poursuivre « sans aucune faiblesse » toutes ses initiatives actuelles et à venir de concert évidemment avec les démocrates et patriotes sincères pour l’avènement au Sénégal d’un nouveau leadership politique garant d’un véritable Etat de droit et d’une gouvernance réellement transparente « sobre et vertueuse » au service exclusif du peuple sénégalais souverain.