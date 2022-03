Poursuivis pour violation de droit d'auteur par Bril, Bouba et Ndiaga Ndour ne se pointent pas au tribunal

Pour avoir utilisé une des chansons de Bril dans la série «Taille fine» diffusée sur la Tfm, Bouba et Birane Ndour ainsi que leurs sponsors sont poursuivis pour le délit de violation du droit d'exploitation de l'œuvre et du droit moral de l'auteur sur son œuvre. De ce fait, l’artiste-compositeur leur réclame dans la citation qu’il leur a servie la somme de 100 millions FCfa à titre de dédommagent. Leur procès qui devait se tenir mercredi, devant le juge Correctionnel de Dakar n’a pas eu lieu du fait de l’absence des prévenus. Ce qui a poussé le tribunal à le renvoyer pour plaidoiries au 23 mars prochain.



Le Groupe Futurs médias, Birane Ndour (le Dg) et Bouba Ndour (le Directeur des programmes de la Tfm) ont été traduits en justice par Djibril Mbaye Fall alias Bril pour les délits de violation du droit d'exploitation de l'œuvre et du droit moral de l'auteur sur son œuvre. L’artiste-compositeur leur reproche d’avoir, sans son autorisation, utilisé l’une de ses chansons dans une série diffusée sur la Tfm. Ces derniers ne sont pas les seuls à être cités par Bril, car les sponsors de la série sont aussi en cause.



En effet, selon les termes de la citation directe qui leur a été servie, il est mentionné que Bril avait, depuis le 14 avril 2021, constaté que la Tfm a diffusé sur ses plateformes en ligne YouTube et la télévision par câble ou satellite, une série télé dénommée «Taille fine» utilisant comme seul générique des extraits de la chanson «Sama Beug-Beug» sans son autorisation.



Appelée une première fois le 14 juillet 2021 devant le tribunal Correctionnel de Dakar, l’affaire s’est heurtée à de nombreux renvois. Mercredi, ce dossier était inscrit au rôle du jour pour être plaidé, mais il a été renvoyé au 23 mars prochain pour plaidoiries parce que les prévenus qui ont été cités n’ont pas déféré à la convocation du juge Correctionnel.