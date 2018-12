Pourvoi en cassation de Khalifa Sall : Rejet des demandes de renvoi – la partie civile tacle le Juge

Le juge a fait savoir aux avocats de la défense que : "la Cour rejette la demande de renvoi formulée par la défense. Votre demande de conjonction ne relève pas de la chambre criminelle de la Cour Suprême. C'est une mesure d'administration judiciaire. La Cour ne doit s'appuyer que sur la loi organique et doit rendre une décision qui n'est susceptible d'aucun recours. A ce titre, la Cour rejette votre demande de renvoi".



A l'annonce de cette décision, les avocats de la défense sortent de leur gong. Selon eux, "le règlement intérieur de la Cour suprême a clairement dit que les décisions sont prises sous le contrôle de 5 juges et non d'un seul juge comme vous venez de le faire. Vous avez pris une décision sans le consentement des 4 autres juges. Et c’est inacceptable"



A la suite de la défense, les conseils de la mairie de Dakar qui se sont constitués partie civile ont taclé sévèrement le juge. "Vous avez rendu une décision sans au préalable donner la parole aux représentants de la mairie de Dakar qui font partie aussi de ce procès vu qu'elle a introduit un pourvoi pour le compte de Khalifa Sall". Et de s’écrier : "c'est inédit et l'histoire retiendra"