Poutine : le plan de cessez-le-feu de Trump à Gaza offre « une lueur d’espoir »

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré jeudi que les propositions de son homologue américain Donald Trump pour mettre fin aux combats dans la bande de Gaza apportent une lueur d’espoir pour résoudre la crise au Moyen-Orient.



« Nous nous familiarisons désormais davantage avec les initiatives du président Trump, et il me semble qu’il pourrait y avoir une lumière au bout du tunnel », a affirmé Poutine lors du Club de discussion international de Valdaï.



Il a ajouté que la diplomatie unilatérale traditionnelle de l’Occident, qui « ignore l’histoire, les traditions, l’identité et la culture des peuples qui y vivent », ne mènera pas à la paix dans la région.



Poutine a suggéré que confier le contrôle de Gaza au président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas constituerait une option préférable.



Il a également jugé que la proposition de Trump visant à libérer tous les otages détenus à Gaza et à obtenir la libération de prisonniers palestiniens méritait d’être soutenue.



Le chef du Kremlin a en outre souligné l’importance de prendre en compte la perception des Palestiniens eux-mêmes face aux initiatives américaines de résolution de la crise.



Le plan en 20 points de Trump prévoit notamment la libération de tous les otages israéliens, le démantèlement du Hamas, l’acheminement de l’aide humanitaire à Gaza, ainsi que le transfert du contrôle de l’enclave à une administration intérimaire dirigée par des technocrates palestiniens et des experts internationaux.