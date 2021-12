Poutine veut des négociations «immédiates» avec l'Otan sur la sécurité de la Russie

Le président russe Vladimir Poutine a appelé mardi à des négociations « immédiates » avec l'Otan et les États-Unis sur les garanties à apporter à la Russie pour sa sécurité, sur fond de tensions autour de l'Ukraine. « Vladimir Poutine a souligné la nécessité du lancement immédiat de négociations avec les Etats-Unis et l'Otan pour définir les garanties juridiques pour la sécurité de notre pays, afin d'exclure l'élargissement futur de l'Alliance à l'Est et le déploiement de systèmes d'armement menaçant la Russie en Ukraine et d'autres Etats voisins », a indiqué le Kremlin dans un communiqué après un échange du président russe avec son homologue finlandais.



RFI