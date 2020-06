Powell, Romney, Bush… ces républicains qui lâchent Trump et dénoncent ses « mensonges »

Donald Trump va-t-il devoir continuer sa course vers une réélection à la Maison-Blanche sans le soutien de son camp ? Alors que la plupart des parlementaires républicains évitent depuis une semaine de commenter la gestion des crises provoquées par le coronavirus puis la mort de George Floyd par le président américain, l’ex-secrétaire d’Etat de George W. Bush, Colin Powell, a annoncé dimanche 7 juin qu’il voterait pour… son adversaire démocrate Joe Biden, mettant en garde contre le danger d’un second mandat de Donald Trump, président « qui ment tout le temps ».



« Est-ce bon pour mon pays ? »

Premier Afro-Américain à avoir occupé le poste de chef d’état-major des armées avant de devenir chef de la diplomatie américaine sous la présidence républicaine de George W. Bush, Colin Powell, 83 ans, a toujours été très critique envers Donald Trump. Il y a quatre ans, il avait annoncé qu’il voterait Hillary Clinton. « Je ne pouvais voter pour lui (en 2016) et je ne peux certainement pas soutenir le président Trump cette année », a-t-il déclaré sur CNN, précisant explicitement qu’il voterait pour Joe Biden.



Autre personnalité noire de premier plan des années Bush, Condoleezza Rice, qui avait succédé à Colin Powell en 2005 au département d’Etat, a refusé de se prononcer à ce stade sur son vote. Mais celle qui n’avait pas soutenu Donald Trump en 2016 lui a distillé des conseils qui ressemblent fort à une liste de reproches. « Mettez les tweets de côté pour quelque temps et parlez-nous, engagez la conversation », lui a-t-elle suggéré sur CBS, l’appelant à faire preuve de plus d’empathie.



« Tout au long de notre histoire, nous nous sommes tournés vers le bureau Ovale en quête de messages, de signaux. »

Trump « n’essaye pas de rassembler les Américains »

Une sénatrice républicaine a également révélé jeudi avoir « du mal » à se décider à voter pour Donald Trump en novembre, en estimant que le réquisitoire corrosif contre le président américain publié par son ex-ministre de la Défense était « vrai » et « nécessaire ».



Si la sénatrice Lisa Murkowski appartient à l’aile modérée du parti et revendique sa liberté d’opinion, de telles déclarations restent néanmoins rarissimes au sein du camp républicain, resté largement fidèle au président américain au cours de précédentes crises, y compris lors de son procès en destitution.



Lisa Murkowski faisait référence aux mots durs publiés mercredi par l’ex-ministre de la Défense de Donald Trump, Jim Mattis, qui l’a accusé de « diviser » l’Amérique, secouée par un mouvement de colère historique contre le racisme et les violences policières depuis la mort de George Floyd, le 25 mai.



« De mon vivant, Donald Trump est le premier président qui n’essaye pas de rassembler les Américains », a écrit l’ancien général des Marines qui avait démissionné en 2018.



« J’ai trouvé que les mots du général Mattis étaient vrais, honnêtes, nécessaires et n’avaient que trop tardé », a déclaré Lisa Murkowski à des journalistes au Congrès. Aux journalistes qui lui demandaient si elle comptait voter pour la réélection de Donald Trump en novembre, elle a confié :



« J’ai encore du mal avec cela. Cela fait longtemps que j’ai du mal avec cela. »

Bush Jr « ne soutiendra pas » Trump, Romney manifeste

Souvent très critique de Donald Trump, un autre sénateur républicain, Mitt Romney, a quant à lui jugé la tribune de Jim Mattis « très puissante ». Dimanche, l’ancien candidat du camp républicain face à Barack Obama en 2012 a même participé – au côté d’un groupe d’évangélistes – à une manifestation contre le racisme et les violences policières à Washington. « Je participe à cette manifestation pour m’assurer que les gens comprennent que les vies des Noirs comptent », a-t-il expliqué à nos confrères du « Washington Post ».