Pr Ismaïla Madior Fall : «Il faut éviter de faire du CSM une affaire exclusive des magistrats»

Le ministre de la Justice a formulé des réponses sur les recommandations des magistrats concernant sa sortie et celle du chef de l’Etat, du Conseil supérieur de la magistrature (CSM). A l’en croire, cette demande n’est pas très pertinente d’autant plus que notre système judiciaire a fait ses preuves et demeure une référence en Afrique.



«C’est un système que nous avons dans notre pays depuis l’indépendance, qui a pu nous permettre d’avoir aujourd’hui, en Afrique et dans le monde, une des justices les plus respectées, qui fonctionne le mieux. En Afrique, il est difficile de citer aujourd’hui un pays où la justice fonctionne aussi bien qu’elle fonctionne au Sénégal », fait-il remarquer.



« C’est une option qui nous permet d’avoir un pouvoir judiciaire, un système de justice qui fonctionne très bien. Un modèle qui est compatible avec la conception qu’on a de nos équilibres républicaines et je pense que c’est un système qui marche et qui est à préserver», déclare Ismaïla Madior Fall.



Le Garde des Sceaux de poursuivre : «Le Conseil supérieur de la magistrature n’est pas une affaire exclusive des magistrats». D’où la pertinence, selon lui, d’en faire un Conseil supérieur de la Justice ou du Pouvoir judiciaire.



Mais concernant la sortie du président de la République du CSM, Pr Fall ne la trouve pas pertinente d’autant plus que ce dernier, en tant que «garant du bon fonctionnement des Institutions», doit aussi «regarder ce qui se passe au niveau de la Justice».