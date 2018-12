Pr Mary Teuw Niane-Affaire Fallou Sène «Le ministère a un esprit tranquille»

Professeur Mary Teuw Niane n’est pas surpris par la conclusion du rapport de l’Inspection générale d’Etat (Ige) blanchissant ses services dans l’affaire qui a conduit à la mort de l’étudiant Fallou Sène le 15 mai dernier. A en croire le ministre de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation (Mesri), il a toujours été serein puisque conscient que les entités dépendant de son département n’avaient rien à se reprocher.



Interrogé par la Rfm, Pr Niane déclare : «c’est un dossier qui est au niveau de la justice. La justice a son temps. Chacun doit lui laisser le soin de faire son travail et de le faire en toute autonomie. Le reste, c’est dire que sur cette question, le ministère de l’Enseignement supérieur a un esprit tranquille, dans la mesure où il n’a aucune responsabilité dans ce qui est arrivé».



Avant d’ajouter que «la Direction des bourses et tous les autres services du ministère qui étaient impliqués dans le processus des bourses ont fait correctement leur travail, comme d’ailleurs l’a indiqué le rapport de l’Ige…»



L’Ige qui a été dépêchée à Saint-Louis pour se pencher sur les tenants et les aboutissants de la mort de Fallou Sène dans des échauffourées qui se sont déroulées au sein du Campus social de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Cependant, le ministère des Finances dirigé par Amadou Ba n’a pas eu la même baraka puisque les enquêteurs ont relevé des manquements de ladite structure.