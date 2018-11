Pr Mary Teuw Niane : le budget du ministère est insuffisant pour...

Le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, a exprimé les préoccupations majeures qui s’articulent essentiellement autour des points suivants : le budget, les bourses, les œuvres sociales, les orientations, l’enseignement supérieur privé et les infrastructures.



En plus de ces préoccupations, d’autres points ont été soulevés. En effet, dit-il, « au regard de l’ambitieux programme décliné, au titre de l’année 2019 ainsi que les nombreux chantiers à poursuivre, nous estimons que le budget du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation est insuffisant pour prendre en charge ces questions. L’enveloppe budgétaire allouée à ce Département mérite d’être revue à la hausse ».



Abordant la question de l’enseignement supérieur privé, Mary Teuw Niane a magnifié l’heureuse décision présidentielle qui permet d’orienter tous les nouveaux bacheliers dans les universités publiques ou privées.

Le ministre s’est aussi préoccupé de la situation des étudiants orientés dans les établissements privés et expulsés pour le non-paiement de la dette.