Pr Pape Demba Sy sur l'état d’urgence à Dakar et Thiès: " la mesure peut sembler discriminatoire, mais..."

Le spécialiste en Droit constitutionnel par ailleurs Secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le fédéralisme (UDF/ UDF-Mbooloomi), partage l’avis du chef de l’Etat, Macky Sall, qui a décrété l’état d’urgence assorti d’un couvre-feu dans les deux régions les plus touchées par la Covid-19 à savoir Dakar et Thiès.



Selon Pr Pape Demba Sy, « cette mesure peut sembler discriminatoire, mais si cela permet de contenir la pandémie, elle pourra avoir des conséquences sur le reste de la population ».



L’invité du Grand Jury de Rfm de ce dimanche 10 janvier 2021, est d’avis que « Gérer un pays c’est compliqué ». Rappelant que « la dernière fois, lorsqu’on a proclamé l’état d’urgence, vous avez vu tout ce qui s’est passé et tous les drames que cela a pu entrainer au plan économique ».



Pr Sy est d'avis que si on refait la même chose, il risque d’y avoir des situations compliquées que l’Etat pourrait difficilement maîtriser. Il dit croire que « l’Etat a choisi la progressivité en disant que : ‘Je commence déjà par les deux régions les plus touchées et peut être progressivement en fonction de l’évolution de la situation, je vais étendre l’état-d ’urgence’. Cela me semble plus sage dans la situation actuelle parce qu’il faut tirer des leçons du premier état d’urgence décrété lors de la première vague ».



Selon lui, « Cette mesure, en elle-même, peut sembler discriminatoire, mais si cela permet de faire en sorte que là où la pandémie est la plus importante qu’on puisse contenir cette pandémie, cela pourra avoir des conséquences sur le reste de la population ».



L’état d’urgence, un régime général de restitution des libertés



En ce qui concerne l’état d’urgence, a souligné Pr Pape Demba Sy, « Il faut que les Sénégalais comprennent que c’est un régime général de restitution de libertés et le couvre-feu n'en est qu’un élément. Cet état d'urgence doit faire en sorte que l’on puisse contenir le risque, le danger qui nous menace ».



« Dans des situations comme celle-là, je préconise que l’on puisse faire confiance aux hommes de l’art, puisque c’est eux qui conseillent les autorités », a-t-il conclu.