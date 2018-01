Premier League : Alexis Sanchez et Arsene Wenger sous la menace de la FA pour une histoire de dopage

L'ancien joueur des Gunners et son ancien coach Arsène Wenger pourraient faire l'objet d'une audition à la Fédération anglaise. En effet, le Chilien aurait raté "volontairement" un contrôle de dopage, le jour où il est allé parapher son contrat avec Manchester United.



Le technicien français a pris sa défense dans les colonnes du The Sun et expliqué que les événements de la journée du lundi 22 janvier étaient un peu spéciaux pour le joueur. Ce qui pourrait expliquer son absence pour le test.



"Habituellement, nous faisons de notre mieux pour rendre nos joueurs disponibles et bien coordonnés, cela n'arrive pas souvent, il peut être difficile de localiser un joueur à certains moments. Il se passait beaucoup de choses et c'était une journée spéciale pour lui, car les négociations se poursuivaient et je pense que c'était un événement spécial de ne pas passer le test de dépistage de drogue ailleurs", a dit Wenger avant de déclarer qu'Alexis n'était pas un tricheur