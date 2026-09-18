Equipe de France : Andy Diouf, Jérémy Jacquet et Restes, les trois surprises de la première liste de Zidane

Zinédine Zidane a dévoilé ce vendredi 18 septembre 2026 la toute première liste de sa carrière à la tête de l’équipe de France. Le nouveau sélectionneur a convoqué un groupe de 23 joueurs, composé en partie de nouveaux venus.



Pour sa première trêve internationale, Zinédine Zidane aura l’occasion d’établir son laboratoire. Contrairement aux années précédentes, ce ne sont plus deux mais quatre matches qui figureront au programme des Bleus. Quatre rencontres de Ligue des nations, face à des sélections de bon niveau, dont la Turquie, la Belgique et l’Italie, qui permettront au nouveau sélectionneur de tester de nouveaux joueurs.



Et des nouvelles têtes, il y en a dans chaque secteur. Cela commence dès le poste de gardien, avec la première convocation de Guillaume Restes, aux côtés de Mike Maignan et Robin Risser. Les postes de champ accueillent aussi leur lot de nouveautés.



En défense, on note la présence du jeune Jérémy Jacquet (21 ans). Transféré à Liverpool cet été, l’ancien Rennais a sans doute bénéficié de la blessure au dos de William Saliba, mais il n’a pas volé sa place en Bleu. Titulaire depuis le début de saison aux côtés de Virgil Van Dijk, Jacquet affiche un potentiel énorme, performance après performance. Une progression qui n’a pas échappé à Zidane. Il accompagnera donc Upamecano et Konaté au poste de défenseur central.



Zidane a également décidé de tester deux nouvelles têtes : Adrien Truffert (Bournemouth) et Andy Diouf (Inter Milan).



Au milieu, peu ou pas de changements. Les cadres Tchouaméni, Koné et Rabiot seront toujours accompagnés de Warren Zaïre-Emery. Fort de la confiance de Zidane, Eduardo Camavinga renoue avec les Bleus. N’Golo Kanté, lui, n’a pas été rappelé. Zidane a toutefois voulu se donner une option supplémentaire en convoquant Lucas Da Cunha (Côme).



En attaque, les cadres Mbappé, Dembélé et Olise sont logiquement appelés, au même titre que leurs lieutenants Doué, Barcola et Cherki. Mais la dernière place suscitait des questionnements : quid de Marcus Thuram ou Jean-Philippe Mateta ? Pour apporter un vent de fraîcheur à l’attaque, Zidane a choisi de ne pas retenir ces deux derniers et d’intégrer Estéban Lepaul, meilleur buteur de Ligue 1 la saison passée avec Rennes.





La liste des 23 joueurs français



Gardiens :

Mike Maignan (AC Milan), Guillaume Restes (Toulouse FC), Robin Risser (RC Lens),



Défenseurs :

Andy Diouf (Inter Milan), Jérémy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (AC Milan), Ibrahima Konaté (Real Madrid), Jules Koundé (FC Barcelone), Adrien Truffert (Bournemouth), Dayot Upamecano (Bayern Munich).



Milieux de terrain :

Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Côme), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Warren Zaïre-Emery (PSG).



Attaquants :

Bradley Barcola (Liverpool), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Estéban Lepaul (Stade Rennais), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munich).