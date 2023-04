Premier League : Arsenal déroule face à Leeds, Bournemouth s’offre Fulham, Leicester inquiète

Après le succès de City face à Liverpool, Arsenal n’a pas tremblé ce samedi face à Leeds (4-1). Les Gunners sont plus que jamais en tête de Premier League. De son côté, Bournemouth sort de la zone rouge alors que Leicester y entre…



Après le choc de la 29e journée à 13h30 avec l’écrasante victoire de Manchester City face à Liverpool (4-1), la Premier League se poursuivait avec le traditionnel multiplex de 16h. Au programme 5 rencontres dont Arsenal-Leeds. Les Gunners n’avaient pas le choix : une victoire était essentielle pour garder ses distances avec les Cityzens dans la course au titre. Pour ce match important, Mikel Arteta faisait confiance à Gabriel Jesus sur le front de l’attaque avec Martinelli. Bukayo Saka, l’homme en forme, soufflait et débutait donc sur le banc. Et dans cette rencontre, Arsenal n’a pas vraiment douté ni été inquiété. Gabriel Jesus ouvrait d’ailleurs le score à la demi-heure de jeu sur penalty et permettait à son équipe de revenir à la pause avec un précieux avantage (1-0, 35e)



Au retour des vestiaires, il ne fallait que deux petites minutes pour voir Arsenal faire le break et s’envoler en tête. Le défenseur Ben White reprenait parfaitement un centre de Martinelli au second poteau et mettait les siens à l’abris (2-0, 47e). Dans la foulée, Gabriel Jesus s’offrait un doublé grâce à un bon service de Trossard encore une fois très bon cet après-midi (3-0, 54e). De quoi tranquillement gérer cette avance malgré la réduction de l’écart signée Kristensen. Car Xhaka finissait par conclure le spectacle d’une belle tête (4-1, 83e). Avec cette victoire, Arsenal reprend 8 points d’avance sur Manchester City qui a toujours un match en moins. Mais le titre se rapproche à moins de dix journées de la fin.