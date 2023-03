Premier League : Arsenal revient de loin contre Bournemouth, Chelsea retrouve la victoire, Tottenham chute à Wolverhampton

Mené 2-0 par Bournemouth à l’Emirates, Arsenal a arraché une incroyable victoire très précieuse dans la course au titre en Premier League face à Bournemouth (3-2, 26e journée de Premier League). Chelsea a de son côté retrouvé le sourire, quand Tottenham a chuté à Wolverhampton.



Cet Arsenal est spécial. Après le succès de Manchester City contre Newcastle (2-0) un peu plus tôt ce samedi, les Gunners ont arraché la victoire face à Bournemouth (3-2), au terme d’une incroyable rencontre largement dominée par les Londoniens (30 tirs à 4). Et la première période n’aurait pas pu plus mal démarrer pour Arsenal. Les hommes de Mikel Arteta, qui avait effectué trois changements (Tomiyasu, Partey et Vieira remplaçaient White, Xhaka et Jorginho), ont concédé l’ouverture du score… au bout de seulement onze secondes. Dans la foulée de l’engagement, Billing a profité d’une intervention manquée de Gabriel pour surgir et tromper Ramsdale (0-1, 1e).



Arsenal remporte un match de folie

Une domination sans partage s’est alors installée à l’Emirates. Les Gunners ont monopolisé le ballon et multiplié les attaques placées, sans trouver la faille, la faute notamment à une double parade de Neto devant Saka (4e). Pour ne rien arranger, Trossard s’est blessé et a dû laisser sa place à Smith Rowe (22e). Regroupés dans leurs 30 derniers mètres, les Cherries explosaient eux en contre. Et sans une superbe parade de Ramsdale face à Ouattara (20e), ils auraient même pu faire le break. Au retour des vestiaires, le scénario est resté inchangé. Arsenal a encore patiné face à un bloc très bas et bien en place. Bournemouth ne s’est pas fait prier pour faire le break, contre le cours du jeu, grâce à une tête de Senesi sur corner (0-2, 57e).



De quoi enfin réveiller Arsenal. Partey, battu sur le deuxième but visiteur, a bien suivi un ballon de Smith Rowe pour réduire l’écart (1-2, 62e). Après un nouveau sauvetage de Ramsdale devant Solanke (65e), Nelson, tout juste rentré en jeu, a offert le ballon de l’égalisation à White, dont la frappe repoussée par Neto a été validée par la goal-line technology (2-2, 70e). Sous les yeux d’un public londonien en fusion, Saka a poussé Stephens à dégager sur son poteau (73e). Si une énième situation litigieuse pour une main d’un joueur de Bournemouth a agacé l’Emirates, les Gunners n’ont rien lâché. La lumière est encore venue de Nelson, qui, pour son 3e match de PL et pour son retour de blessure, a décoché une magnifique frappe du gauche venant offrir à nouveau 5 points d’avance aux siens en tête du championnat anglais. De quoi clôturer cette partie de folie comme il se doit.



Chelsea retrouve la victoire

En pleine tourmente, Chelsea s’est donné une bonne bouffée d’air frais en s’imposant face à Leeds United (1-0) dans son antre de Stamford Bridge. C’est le Frenchie Fofana, titularisé en défense centrale aux côtés de Koulibaly et Badiashile, qui s’est élevé plus haut que tout le monde sur un corner de Chilwell pour offrir aux Blues leur première victoire depuis le 15 janvier dernier. Chelsea s’est fait peur et est loin d’être guéri, mais voilà qui devrait offrir un peu de répit à Graham Potter.



Tottenham muet à Wolverhampton, Areola en prend 4 à Brighton

Areola, qui fêtait sa première titularisation dans les buts de West Ham en Premier League cette saison, a lui vécu un après-midi cauchemardesque avec les Hammers, sèchement battus 4-0 à Brighton. Les Seagulls ne sont plus qu’à trois points du Top 5. À noter qu’Aston Villa a enchaîné une deuxième victoire consécutive en championnat en prenant le meilleur sur Crystal Palace (1-0), réduit à 10 après l’expulsion de l’ancien Lensois Doucouré (62e), alors que Tottenham est retombé dans ses travers, la faute à un but signé Adama Traoré en fin de rencontre à Wolverhampton (1-0).