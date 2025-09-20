Réseau social
Premier League : El Hadji Malick Diouf passeur décisif avec West Ham contre Crystal Palace
West Ham traverse un début de saison compliqué. Ce samedi, les Hammers ont concédé leur quatrième défaite en cinq journées, battus 2-1 par Crystal Palace.
 
Malgré cette mauvaise série, El Hadji Malick Diouf continue de se distinguer. Le latéral gauche sénégalais s’est illustré en délivrant une nouvelle passe décisive, portant son total à trois passes  en seulement cinq matchs de Premier League.
 
Arrivé cet été en provenance du Slavia Prague, Diouf confirme son potentiel et reste l’une des rares satisfactions dans l’effectif londonien.
 
Actuellement 18e du championnat, West Ham et son défenseur sénégalais tenteront de se relancer le 29 septembre face à Everton d’Iliman Ndiaye et Idrissa Gana Gueye, lors de la 6e journée de Premier League.
Moussa Ndongo

Samedi 20 Septembre 2025 - 17:58


