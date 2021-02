Premier League: Everton enfonce Liverpool (2-0)

Liverpool n'en finit pas de sombrer en Premier League. Ce samedi, dans le cadre de la 25e journée de Championnat, les joueurs de Jürgen Klopp se sont inclinés (0-2) à domicile, face à leur rival de toujours, Everton. Il s'agit d'un résultat véritablement historique, car les Reds enchaînent ainsi une quatrième défaite à Anfield, ce qui n'était pas arrivé depuis... 1923.





Par ailleurs, les Toffees n'avaient pas remporté le derby de la Mersey depuis le 17 octobre 2010 (2-0 à Goodison Park), et ils ne s'étaient pas imposés à Anfield depuis le 27 septembre 1999 (1-0). Reste que, aussi historique soit-il, le succès d'Everton est surtout logique, tant Liverpool a affiché une nouvelle fois beaucoup de fébrilité, notamment au milieu de terrain, où Thiago Alcantara a été une nouvelle fois très décevant, et en défense, où Jordan Henderson est sorti rapidement en raison d'une blessure musculaire à la cuisse droite (30e).



Pickford décisif



Il a été remplacé par Nathaniel Phillips, qui a formé avec Ozan Kabak (20 ans) une charnière jeune, inexpérimentée et guère convaincante. Avant la sortie d'Henderson, le défenseur turc avait d'ailleurs été impliqué dans le premier but d'Everton, car Richarlison était parti dans son dos pour tromper Alisson d'un tir croisé, profitant d'une belle ouverture de James Rodriguez (0-1, 3e).



L'Equipe