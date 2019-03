Premier League : Gana Gueye fait perdre à Sadio Mané la première place

Surpris (1-0) lors du match aller Gana Gueye et ses coéquipiers ont bien résisté à la bande à Sadio Mané. Hier-dimanche, le derby entre Everton et Liverpool n’a pas connu de vainqueur. Les deux équipes se sont partagées les points à la suite de leur match (0-0) à l’occasion de la 29e journée de la Premier League.



Avec ce match nul, Sadio Mané et sa formation perdent la première place du classement du championnat anglais au profit de Manchester City. Liverpool totalise 70 points soit un point de moins que les "Citizen". Gana et son club occupe la 10e place avec 37 points.