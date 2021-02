Premier League: Kane revient, Tottenham gagne

Harry Kane avait quitté ses coéquipiers en première période contre Liverpool il y a dix jours. L'attaquant de Tottenham s'était blessé aux deux chevilles. En son absence, les Spurs avaient enchaîné les défaites, contre les Reds (1-3), Brighton (0-1) et Chelsea (0-1). Il est revenu dimanche contre West Bromwich Albion et les Spurs ont mis fin à cette série de trois défaites (victoire 2-0).



Harry Kane a eu deux belles occasions, il a raté le cadre les deux fois (15e, 18e), avant d'ouvrir le score au retour des vestiaires (54e). Trouvé dans la profondeur par Pierre-Emile Hojbjerg, il a enchaîné contrôle du gauche et frappe à ras de terre du plat du pied droit. L'international anglais est impliqué sur le deuxième but (58e), inscrit par Heung-min Son : il a lancé parfaitement Lucas, qui a fixé la défense avant de servir le Coréen.



Les Spurs ont géré cet avantage, eu chaud à deux reprises lorsque des buts de Mbaye Diagne ont été annulés pour des positions de hors-jeu (61e, 83e), et Harry Kane est resté sur la pelouse pendant toute la rencontre pour son retour.



Harry Kane et Heung-min Son ont tous les deux marqué leur treizième but de la saison en Premier League ce dimanche.

Ce succès permet aux Spurs de se relancer dans la course à l'Europe. Ils reviennent à trois points de West Ham, le cinquième, qui a joué un match en plus