Premier League : Liverpool cartonne, City Tatonne, Arsenal et Manchester United Impressionnent

Cette 28eme journée de Premier League a peut-être marqué un tournant. Tant dans la course au titre que pour le podium ou les places européennes. Auteur d’une prestation collective impressionnante devant Watford (5-0), Liverpool a confirmé son statut de favori à défaut de conforter sa place de leader, puisque Manchester City s’est aussi imposé, avec beaucoup plus de difficultés, face à West Ham (1-0). Auteurs de cinq passes décisives (!) les latéraux des Reds, Robertson et Trent-Arnold, ont brillé, tout comme Van Dijk et Mané, qui ont tous deux réussi un doublé. Le Citizen Aguero, lui, a pris de la marge en tête du classement des buteurs.



KEPA REMPLAÇANT



Les deux mastodontes n’ont désormais plus à regarder derrière, puisque Tottenham a subi une nouvelle défaite, la deuxième consécutive. Les Spurs ont flanché devant les Blues (2-0), qui ont eu le mérite d’effacer la polémique liée à Kepa. Le gardien de but, qui avait refusé de sortir lors de la finale de la Coupe de la Ligue anglaise, s’est assis sur le banc des remplaçants et a vu Pedro ouvrir le score avant l’heure de jeu, alors que Trippier a marqué contre-son-camp en fin de match. L’équipe de Maurizio Sarri s’est ainsi offert l’opportunité de se replacer dans la course au podium, puisqu’elle ne compte que trois points de retard sur Arsenal, quatrième, en comptant un match de moins.