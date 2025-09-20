Premier League : Liverpool domine Everton (2-1), Gana Gueye buteur

Liverpool a remporté le Derby de la Mersey ce samedi face à Everton (2-1), lors de la 5ᵉ journée de Premier League. Malgré la défaite des Toffees, Idrissa Gana Gueye et Iliman Ndiaye se sont distingués dans cette rencontre.
Les Reds ont rapidement pris l’avantage grâce à une magnifique demi-volée de Gravenberch à la 10ᵉ minute, servie par un ballon piqué de Salah. Ce dernier a frôlé la barre à la 16ᵉ minute, avant qu’Hugo Ekitiké ne fasse le break (2-0, 29ᵉ) sur une passe lumineuse de Gravenberch.
Au retour des vestiaires, Everton a réagi. Sur une belle séquence initiée par Grealish. Sur une passe d'Iliman Ndiaye, Idrissa Gana Gueye a réduit l’écart d’une frappe croisée imparable à la 58ᵉ minute, relançant ainsi le suspense. Malgré plusieurs frayeurs, Liverpool a su préserver son avantage jusqu’au bout, décrochant une cinquième victoire en autant de matchs et consolidant sa place de leader.
Everton (7e), bloqué à 7 points, tentera de se relancer lors de la 6e journée face à West Ham d’El Malick Diouf, actuel 18ᵉ avec 3 points, lors de leur confrontation prévue le lundi 29 septembre à 19h00 GMT.
Autres articles
-
CAN 2025 : le Maroc instaure une autorisation électronique de voyage pour les Sénégalais
-
Saudi Pro League : Al Hilal et Al Ahli se neutralisent au terme d’un spectaculaire 3-3
-
Maroc : Abdoulaye Fall échange avec Gianni Infantino sur le développement du football africain
-
Élections FSF : la coalition Mady Touré dépose un recours devant le TAS
-
Cheikhou Kouyaté relance sa carrière avec un club de D2 en Turquie !