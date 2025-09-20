Premier League : Liverpool domine Everton (2-1), Gana Gueye buteur

Les Reds ont rapidement pris l’avantage grâce à une magnifique demi-volée de Gravenberch à la 10ᵉ minute, servie par un ballon piqué de Salah. Ce dernier a frôlé la barre à la 16ᵉ minute, avant qu’Hugo Ekitiké ne fasse le break (2-0, 29ᵉ) sur une passe lumineuse de Gravenberch.

Au retour des vestiaires, Everton a réagi. Sur une belle séquence initiée par Grealish. Sur une passe d'Iliman Ndiaye, Idrissa Gana Gueye a réduit l’écart d’une frappe croisée imparable à la 58ᵉ minute, relançant ainsi le suspense. Malgré plusieurs frayeurs, Liverpool a su préserver son avantage jusqu’au bout, décrochant une cinquième victoire en autant de matchs et consolidant sa place de leader.

Everton (7e), bloqué à 7 points, tentera de se relancer lors de la 6e journée face à West Ham d’El Malick Diouf, actuel 18ᵉ avec 3 points, lors de leur confrontation prévue le lundi 29 septembre à 19h00 GMT.

Liverpool a remporté le Derby de la Mersey ce samedi face à Everton (2-1), lors de la 5ᵉ journée de Premier League. Malgré la défaite des Toffees, Idrissa Gana Gueye et Iliman Ndiaye se sont distingués dans cette rencontre.