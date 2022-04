Premier League: Liverpool remporte le derby de la Mersey et ne lâche pas City

Le duel à distance pour remporter le titre de Premier League cette saison continue. Après le carton de Manchester City samedi contre Watford (5-1), le second prétendant, Liverpool faisait face à Everton dans le derby de la Mersey.



L’objectif était de recoller à un point de l’actuel leader. Et malgré une première mi-temps très fermé où Everton a défendu très bas, les Reds ont pu faire sauter le verrou en deuxième période. Robertson et Origi ont donné la victoire à Liverpool.