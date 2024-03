Premier League : Man United renoue avec la victoire, Crystal Palace et Bournemouth accrochés, Fulham rechute

Bournemouth 2-2 Sheffield Utd : Ouattara (74e), Ünal (90e+1) / Hamer (28e), Robinson (65e)

Battus lors des deux dernières journées de Premier League par Fulham et Manchester City, les Red Devils ont retrouvé le chemin du succès lors de la réception d’Everton (2-0). Deux penaltys obtenus par Alejandro Garnacho et transformés par Bruno Fernandes (12e) et Marcus Rashford (36e) auront suffi.Toujours 6e de ce championnat anglais, Manchester United revient à trois points de Tottenham et se remet à croire en un meilleur rang en fin de saison. Les Toffees stagnent à la 16e place et jouent toujours avec le feu. Seuls 5 points les séparent de la zone rouge.La 28e journée se poursuivait ce samedi avec trois affiches de bas de tableau. Loin du visage affiché au début de l’hiver, Bournemouth pouvait profiter de la réception de Sheffield United pour grapiller des points dans la course au maintien.Au terme d’une première période équilibrée, les Blades ont profité du manque de réussite des locaux, à l’image du penalty manqué de Solanke, pour faire la course en tête grâce à Hamer (0-1, 28e).Faisant preuve d’un réalisme total, Sheffield a doublé la mise grâce à son capitaine Robinson (0-2, 65e) avant que Bournemouth ne relance le suspense par l’ex-Merlu Ouattara en marge du dernier quart d’heure (1-2, 74e). Sous pression, Sheffield a craqué dans le temps additionnel, Ünal arrachant le point du nul en renard des surfaces (2-2, 90e+1).À Londres, Crystal Palace accueillait Luton Town au Selhurst Park. Enchaînant les rencontres dans la peau d’un titulaire, Mateta a justifié la confiance de son entraîneur en début de partie (1-0, 11e).D’une jolie Madjer, le Français est venu ajouter un 5e but à son actif en Premier League. Alors que les Eagles se dirigeaient vers la victoire, ils se sont fait punir par les Hatters et Woodrow dans le Money time (1-1, 90e+6).En parallèle, Fulham croisait le fer avec Wolverhampton. Malgré de bonnes intentions en première période, les Cottagers ont chuté en deuxième période, douchés par des réalisations d’Ait-Nouri (1-0, 52e) puis de Semedo (2-0, 67e). La réduction du score d’Iwobi en fin de partie restera anecdotique (2-1, 90e+9). Avec ce résultat, les Wolves basculent dans la première moitié du classement.