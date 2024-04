Premier League : Manchester City s’impose et reste en course pour le titre, Arsenal assure

Arsenal 2-0 Luton Town (Odegaard, Hashioka CSC)

Brighton 0-0 Brentford

Man City 3-1 Aston Villa

Ce dimanche, Manchester City avait manqué l’occasion de frapper fort dans la course au titre. Face à Arsenal, les Cityzens n’avaient pu faire mieux qu’un triste 0-0. Il fallait donc se rattraper face au Aston Villa d’Unai Emery. Ce n’était pas chose aisée pour la formation de Pep Guardiola. Mais plus inspiré, City a su gérer la rencontre pour prendre les trois points dans ce match grâce à un très grand Phil Foden (3-1).C’est d’abord Rodri qui ouvrait la marque sur un service de Doku. Ensuite, c’est Phil Foden qui a régalé les siens avec une prestation XXL ponctuée d’un triplé. L’international anglais a trouvé le chemin des filets à trois reprises. Entre temps, Jhon Duran avait égalisé et pensait faire douter une équipe de Manchester City qui a tenu bon et qui reste en course pour le titre.La fin de championnat s’annonce palpitante avec une course au titre à trois. Arsenal n’a pas tremblé face à Luton Town. Les Gunners se sont imposés (2-0). Une victoire qui s’est dessinée en première période après l’ouverture du score de Martin Odegaard, puis le but contre son camp de Hashioka.De son côté, avec cette défaite Luton Town s’enfonce dans la zone rouge. Dans l’autre match du jour, l’enjeu était différent entre Brighton et Brentford. Les Seagulls pouvaient se rapprocher des places européennes en cas de victoire alors que Brentford était dans le ventre mou. Mais les deux équipes se sont quittés sur un match nul.