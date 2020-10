Premier League : Manchester United et Chelsea se quittent dos à dos

Dans le cadre de la sixième journée de Premier League, Manchester United accueillait Chelsea à Old Trafford. Revigorés par leurs succès face à Newcastle (4-1) puis face au PSG (2-1) en Ligue des champions, les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer abordaient ce choc avec une confiance retrouvée. La tendance ne s'avérait pas forcément identique pour Chelsea tenu en échec par Southampton (3-3) et le Séville FC (0-0) en Ligue des champions.



Pour cette affiche, Ole Gunnar Solskjaer alignait un 4-2-3-1 et titularisait notamment Mata, Bruno Fernandes et Daniel James pour alimenter Marcus Rashford. De son côté, Frank Lampard optait pour un 3-4-3, et titularisait notamment Kurt Zouma et N'Golo Kanté. Après un premier quart d'heure pour le moins indigent, Chelsea se faisait peur avec Edouard Mendy qui loupait totalement sa transmission vers son défenseur, le ballon filait juste à côté du montant (30e).



Edinson Cavani effectue ses grands débuts avec Manchester United

Une boulette qui avait le mérite de réveiller les vingt deux acteurs mais ni les tentatives successives de Fernandes (31e) et Pulisic (33e) n'inquiétaient pas les deux gardiens. Les Red Devils se montraient plus entreprenants offensivement et Rashford bien lancé dans la profondeur par Fernandes, butait sur Mendy (35e). Juste avant la pause, Juan Mata voyait sa frappe enroulée repoussée en corner par Mendy (41e). Au retour des vestiaires, Ole Gunnar Solskjaer tentait un double coup de poker avec les entrées de Paul Pogba et Edinson Cavani (57e).



El Matador se procurait une belle opportunité sur un centre de Fernandes, mais sa déviation astucieuse filait juste à côté (58e). Après l'heure de jeu, Frank Lampard à son tour tentait d'insuffler une nouvelle dynamique à son équipe avec les entrées de Tammy Abraham et Mason Mount (71e). Malheureusement ces changements n'influaient guère sur la physionomie du match. Dans le temps additionnel, Manchester United pensait ouvrir le score sur une superbe frappe enroulée de Rashford mais Mendy s'interposait et sauvait les siens (90+1). Avec ce piètre résultat nul, Manchester United restait à la quinzième place et Chelsea se hissait au sixième rang au classement.