Premier League: Manchester United punit Southampton (9-0)

Les Red Devils ont majestueusement repris leur marche en avant en Premier League, consolidant ainsi leur deuxième place. Eux qui restaient en Championnat sur une défaite surprise à Old Trafford face à Sheffield United (1-2, le 27 janvier) et un triste match nul à Arsenal (0-0) le 30 janvier, ont fait voler en éclat Southampton à Old Trafford (9-0) à l'issue d'un match à sens unique ce mardi soir, dans le cadre de la 22e journée de Premier League. Il faut dire que Manchester United a vu sa tâche grandement facilitée par l'expulsion, dès la deuxième minute, du milieu suisse Alexandre Jankewitz (19 ans), qui, à l'occasion de sa toute première titularisation en Premier League s'est distingué par une agression, crampons en avant, sur la cuisse de Scott McTominay. Le match venait à peine de commencer qu'il était déjà joué, car ensuite les Saints ont donné l'impression de lâcher prise, notamment dans le marquage.



Luke Shaw, double passeur décisif, Martial double buteur

Résultat, les Mancuniens ont donc eu tout le loisir d'ajuster leurs centres. Dans cet exercice, Luke Shaw notamment a brillé, délivrant des caviars pour l'intérieur du pied droit d'Aaron Wan-Bissaka (1-0, 18e) ou la tête d'Edinson Cavani (4-0, 39e), ou décalant habilement Mason Greenwood, auteur d'un service en retrait parfait Marcus Rashford (2-0, 25e). L'autre joueur très en vue côté MU a été Anthony Martial, auteur d'un doublé: il a d'abord réalisé un bel enchaînement contrôle de la poitrine-frappe (5-0, 69e), après une belle ouverture de Bruno Fernandes, avant de reprendre un centre de Wan-Bissaka (8-0, 90e). Les autres réalisations de MU ont été l'oeuvre d'un but contre son camp de l'infortuné de Jan Bednarek (3-0, 34e), de Scott McTominay sur un tir longue distance (6-0, 71e) et de Bruno Fernandes, sur penalty (87e, 7-0), après une action une action qui a vu l'exclusion de Bednarek. Le score a été clôturé le score par Daniel James (90+3e, 9-0).