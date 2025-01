Premier League : Núñez libère Liverpool in extremis, Mateta porte Crystal Palace contre West Ham

Liverpool retrouve le fil. Après avoir récité la leçon à tous leurs adversaires en première partie de saison, les Reds peinaient à donner un prolongement à cette dynamique en début d’année 2025. Leur seule victoire avait alors été décrochée en CUP face à Accrington (5-0), modeste équipe de 5e division. Mais ça y est, Liverpool respire mieux, et Darwin Núñez aussi.



En déplacement chez Brentford ce samedi, les joueurs d’Arne Slot se sont imposés 2-0 grâce à un doublé de leur attaquant uruguayen. Ils ont toutefois fait étirer le suspense jusqu’au bout, puisque leur premier but est intervenu à la 90+1e minute de jeu, après 35 tentatives vaines. Núñez avait débloqué la situation sur un service d’Alexander-Arnold, sa 5e offrande de la saison, avant de faire le break deux minutes plus tard sur un caviar d’Elliott.



Au classement, Liverpool reste évidemment leader et met Arsenal à 7 points (les Gunners jouent ce soir contre Aston Villa). Brentford peut nourrir des regrets, et reste 11e.



En parallèle, on notera le succès de Fulham face à Leicester (2-0). Les deux buts des Cottagers sont à mettre au crédit de Smith Rowe (48e) et d’Adama Traoré (68e). Ça se complique sérieusement pour les Foxes de Ruud van Nistelrooy, 19es du championnat.



Enfin, le West Ham de Graham Potter a été battu par Crystal Palace (0-2), sur un doublé de Mateta, et n’enchaîne donc pas de deuxième succès.







Avec Footmercato