Premier League : Pape Matar Sarr buteur contre West Ham

Pape Matar Sarr poursuit son excellente forme en ce début de saison. Le milieu de terrain sénégalais a contribué à la victoire de Tottenham contre West Ham (3-0), ce samedi 13 septembre 2025, lors de la 4ᵉ journée de Premier League.



Auteur de son premier but en championnat cette saison, il enchaîne ainsi un troisième but en une semaine, après son doublé avec le Sénégal en éliminatoires du Mondial 2026.



Ce succès permet aux Spurs d’aborder sereinement leur prochain rendez-vous en Ligue des Champions face à Villarreal, prévu le 16 septembre à 19h00 GMT. De son côté, West Ham d’El Hadji Malick Diouf rechute lourdement après son éclatante victoire contre Nottingham Forest (3-0) lors de la précédente journée, et retombe à la première place relégable.