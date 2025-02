Premier League : Salah porte Liverpool, Newcastle surpris par Fulham, Southampton bat Ipswich

Ce samedi, la 24e journée de Premier League se poursuivait en Angleterre. Leader intouchable de l’autre côté de la Manche, Liverpool avait fort à faire avec un déplacement périlleux sur la pelouse de Bournemouth, septième cette saison.



Finalement, la mission n’était pas tant relevée que ça pour les ouailles d’Arne Slot. Malgré la belle réponse d’Antoine Semenyo sur l’équerre d’Alisson après les premières occasions liverpuldiennes, c’est finalement Mohamed Salah, intenable cette saison, qui a débloqué la rencontre sur penalty en faveur des Reds (0-1, 30e).



La réponse de Bournemouth ne s’est pas fait attendre quand David Brooks a cru égaliser mais a vu sa joie être écourtée par la position de hors-jeu de Milos Kerkez (37e). Prudents face à une équipe dangereuse, les Scousers ont pris la rencontre avec plus d’intentions au retour des vestiaires.



Pour autant, Bournemouth a continué de pousser mais Alisson (50e) puis la maladresse de Kluivert (70e) ont frustré les locaux. Pour ne rien arranger, l’inaltérable Mohamed Salah a scellé la victoire des siens en s’offrant le doublé avec une frappe subtile (0-2, 75e).



Avec ce succès poussif, Liverpool consolide sa place de leader en prenant neuf points d’avance sur son dauphin Arsenal. Dans le même temps, Newcastle, en forme ces derniers temps, s’est écroulé à domicile face à Fulham (1-2). Alors que Jacob Murphy avait ouvert le score en première période, les Magpies ont été renversés après des buts de Raul Jimenez et Rodrigo Muniz en seconde période.



Un revers qui n’arrange pas Newcastle qui cale à la 5e place tandis que Fulham intègre la première partie du classement. Revigorés depuis l’arrivée de David Moyes, Everton a glané un troisième succès de rang ce samedi en écrasant Leicester (4-0).



Pour finir, Southampton, la lanterne rouge, s’est imposée à Ipswich (1-2), l’avant-dernier, grâce à un but de Paul Onuachu en fin de match (87e).





Les résultats :



Bournemouth 0-2 Liverpool : Salah (30e, 75e)





Everton 4-0 Leicester : Doucouré (1e), Beto (6e, 45+2e), Ndiaye (90e)





Ipswich 1-2 Southampton : Delap (31e) / Aribo (21e), Onuachu (87e)





Newcastle 1-2 Fulham : Murphy (37e) / Jimenez (61e), Rodrigo Muniz (83e)







Avec Footmercato