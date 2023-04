Premier League : Tottenham tient tête à Manchester United !

Dans le cadre de la 33e journée de Premier League, Manchester United n’a pu faire mieux qu’un match nul (2-2) sur la pelouse de Tottenham. Un résultat qui laisse les Red Devils au pied du podium et sous pression. Totalement absents des débats en première période, les Spurs ont affiché un visage bien plus conquérant au retour des vestiaires. De bon augure pour la bande à Ryan Mason, successeur de Cristian Stellini.



Le match d’après. Humilié sur la pelouse de Newcastle (1-6) le week-end dernier, Tottenham, septième au coup d’envoi, devait relever la tête face à Manchester United, au pied du podium. Désormais entraînés par Ryan Mason (31 ans), successeur de Cristian Stellini limogé après la débâcle contre les Magpies, les Spurs se présentaient en 3-4-3 avec un trio offensif composé de Richarlison, Kane et Son. Dans les buts, Forster remplaçait Lloris. De son côté, Erik ten Hag alignait un 4-2-3-1 où Antony, Bruno Fernandes et Sancho soutenaient Rashford, seul en pointe. Auteurs de trois victoires consécutives en championnat, les Red Devils voulaient enchaîner au Tottenham Hotspur Stadium avec l’ambition de sécuriser un peu plus leur place dans le top 4 en vue d’une qualification en Ligue des champions.



Manchester United se balade…



Un choc qui débutait de la meilleure des manières pour les Mancuniens. Dominateurs dans le jeu, les visiteurs ne tardaient pas à se mettre en évidence et à enfoncer des Spurs amorphes. Absolument pas attaqué, Sancho, décalait sur la gauche, percutait et ouvrait parfaitement son pied droit pour ajuster Forster d’une frappe croisée dans le petit filet opposé (0-1, 7e). En souffrance défensivement, les coéquipiers de Lenglet laissaient beaucoup d’espaces et Man United ne se faisait pas prier pour en profiter. Une nouvelle fois trouvé sur le côté gauche de la surface, Sancho voyait sa frappe détournée par Porro et sauvée par Perisic d’une tête salvatrice sur sa ligne (19e). Dans la foulée, c’est Bruno Fernandes qui s’essayait. Après avoir éliminé Dier, le Portugais armait une frappe flottante que Forster écartait avec difficulté (25e). Il fallait finalement attendre la demi-heure de jeu pour voir une réelle occasion londonienne.