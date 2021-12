Premier League: encore un match reporté, 3 joueurs de Chelsea infectés par le Covid-19

Devant la flambée des cas de Covid-19 dans les deux camps, la rencontre entre Leicester et Tottenham prévue ce jeudi (à 20h30) a été reportée. Depuis plusieurs jours, les dirigeants des Foxes dont le coach Brendan Rodgers faisaient le forcing pour que ce match n'ait pas lieu. Il faut dire que l'effectif du neuvième de Premier League compte neuf joueurs absents: "Nous n'avons eu aucune séance jeudi, vendredi et samedi", avait déclaré l'ancien coach de Liverpool.



Trois joueurs de Chelsea positifs au Covid-19

Thomas Tuchel devra trouver de nouvelles soulutions pour le match de ce jeudi face à Everton (à 20h45). D'après les informations de Goal, trois joueurs de l'effectif ont été testés postifs au Covid-19. Ces cas s'ajoutent à celui de Mateo Kovacic qui a attrapé le virus il y a quelques jours. Pour l'heure, le média indique que la rencontre de ce soir n'est pas encore menacée. À voir si cette décision est suscpetible de changer, comme l"opposition prévue entre Leicester et Tottenham finalement reportée.