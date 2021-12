Premier League: le coach de Brentford demande le report de tous les matchs de la semaine

Alors que son club est fortement touché par le Covid-19 avec désormais 13 cas recensés au sein du groupe de joueurs et du staff, le manager de Brentford Thomas Frank demande la suspension de tous les prochains matchs de Premier League.



"Nous pensons qu'il faudrait reporter toute la journée de Premier League prévue ce week-end, explique le technicien en conférence de presse ce jeudi. Les cas de Covid explosent le plafond dans tous les clubs de Premier League, cela pose problème à tout le monde. Reporter cette journée et le prochain tour de League Cup (la semaine prochaine ndlr) donnerait au moins quatre ou cinq jours à tout le monde pour faire en sorte de casser la chaîne et d'apaiser la situation dans les centres d'entraînement."



Brentford est censé se rendre à Southampton samedi pour la 18e journée de championnat. Son match contre Manchester United, initialement prévu mardi pour la J17, avait été reporté en raison de cas de Covid-19 des deux côtés.