Premier League: quinze victoires en seize journées pour Liverpool

Et de quinze pour Liverpool. Oui : quinze victoires en seize journées, après un nouveau succès tranquille à Bournemouth (3-0), un déplacement lors duquel Klopp avait décidé de faire souffler Mané et Alexander-Arnold avant la journée décisive en Ligue des champions la semaine prochaine. Résultat, les Reds maîtrisent rapidement leur sujet, pas vraiment en confiance après quatre défaites de rang et la sortie d'Aké sur blessure. La sanction tombe dans la foulée : Oxlade-Chamberlain marque d'une volée du droit après un caviar d'Henderson (0-1, 35e). Le leader a déjà le sourire, même s'il doit perdre Lovren, blessé et remplacé par Alexander-Arnold, qui aura à peine eu le temps de se reposer.