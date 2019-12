Brillant depuis le depuis de la saison, Sadio Mané de cesse de montrer au monde du ballon rond son talent. Avec trois réalisation et une passe decisive, l’international sénégalais de Liverpool, Sadio Mané est désormais en course pour le titre de meilleur joueur du mois de novembre de la PFA Premier League.

Sadio Mané a commencé le mois de novembre en marquant un but salvateur à l’Aston Villa, à la 94e minute, peu de temps après que Andy Robertson ait inscrit le but égalisateur des Reds sur une passe décisive du vice champion d’afrique (2-1).



Il a participé également à la victoire des seins contre Manchester City et Crystal Palace, permettant à Liverpool de terminer le mois avec huit points d’avance sur le sommet de la division.



A rappeler que l’homme fort de Liverpool a remporté le prix à deux occasions précédentes – août 2017 et mars 2019. Il doit faire face à la concurrence de Dele Alli et Son Heung-min (Tottenham Hotspur), Raul Jimenez (Wolverhampton Wanderers), Lys Mousset (Sheffield United) et Caglar Soyuncu et Jamie Vardy (Leicester City).