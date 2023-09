Préparatifs Gamou: le gouvernement insiste sur l’approvisionnement en eau et l’assainissement

Le comité d’organisation de Gamou a été reçu par le ministre de l’intérieur Antoine Félix Diome pour échanger sur les préparatifs. Plusieurs points ont été résolus, mais les questions pressantes de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement ont beaucoup attiré l’attention du ministre qui a longtemps écouté les différents services de l’État.



Antoine Diome a invité les autorités en charge de ces questions, à accélérer les travaux à 13 jours de l’événement religieux. « Je remercie l’ensemble des services de l’Etat au nom de son excellence Monsieur le président de la République Macky Sall comme vous l’avez d’ailleurs relevé Serigne Mansour Sy Diamil, ils sont professionnels et engagés et on prie le bon dieu pour qu’il nous donne pour la santé afin qu’on puisse assister à la célébration du Gamou ».



« Nous savons que cette année on va encore célébrer le Gamou dans la période de l’hivernage raison pour laquelle l’Onas va prendre toutes les dispositions nécessaires ainsi que Sen Eau et Sones le gouverneur va veiller sur ça », a ajouté le ministre, lors de la réunion, ajoutant que les blanchiments sociaux seront suivis avec le maire de Tivaouane Diop Sy.



La nuit du prophète Mohamed (PSL) sera célébrée le 27 septembre prochain