Préparatifs du 142e anniversaire de l'Appel : la communauté Layène à pied d'œuvre pour une parfaite réussite de l’évènement

La communauté Layène va célébrer le 142e anniversaire de l'Appel de Seydina Limamou Lahi, les 4 et 5 mars 2022 à Cambérène, Ngor et Yoff. Le comité d'organisation informe qu’il est à « pied d'œuvre pour une parfaite réussite » de cet événement phare de la communauté qui intervient quelques semaines après l'intronisation du nouveau khalife, Seydina Mouhamadou Makhtar Lahi ibnou Seydina Mandione.



Un responsable de la confrérie a fait le point sur les préparatifs du 142e anniversaire de l'Appel de Seydina Limamou Lahi. Il a annoncé que la réunion institutionnelle a débuté avec les représentants de l’Etat (préfets) afin de préparer la réunion avec le gouverneur et de terminer avec le ministre de l’Intérieur, pour la satisfaction des besoins de la communauté en matière de santé, d’hygiène, de logistique, d’environnement et gestion du cadre de vie.



Il est revenu sur les chantiers en cours avec la construction des routes et l’assainissement. Pour une meilleure mobilité des populations, le responsable a fait savoir que l’Ageroute a annoncé l’ouverture de façon définitive du tronçon de la Voie de Dégagement Nord (Vdn3), avant l’Appel de Seydina Limamou Lahi. Tronçon qui passe par Cambérène, Guédiawaye, Gadaye et Tivaouane Peulh.



Le responsable a interpellé le président de la République pour une solution définitive des inondations dans l’avenue Seydina Limamou Lahi. Selon lui, ils sont confrontés à cette situation depuis des années. Il a demandé la fin des travaux de plusieurs infrastructures de lutte contre les inondations dans la localité.