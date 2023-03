Préparation CAN U17: Sénégal / Cameroun, en amical ce samedi

Le Sénégal, ce samedi 4 mars, son premier match de préparation en direction de sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2023 des moins de 17 ans (U17) prévue en Algérie.



Les protégés du sélectionneur Serigne Saliou Dia affrontent le Cameroun à 16h00 au Centre de Développement technique Jules François Bocandé de Toubab Dialaw.



Selon "Stades", les deux sélections se retrouveront trois jours plus tard pour une deuxième rencontre amicale. C'est précisément le mardi 7 mars 2023 à 16h30 au stade Lat Dior de Thiès.



Cette seconde rencontre est ouverte au public, indique la FSF. La CAN des moins des 17 ans se déroulera en Algérie du 29 avril au 19 mai prochains.



Le Sénégal est logé dans le groupe A en compagnie du pays hôte l’Algérie, du Congo et de la Somalie.